Sam Smith terá sido visto na quarta-feira, 15 de fevereiro, a conhecer os pais do seu suposto namorado, Christian Cowan, em Nova Iorque.

O encontro decorreu no restaurante West Village, de acordo com o Page Six, numa pausa para o almoço.

Sam foi visto pelos paparazzi a conversar com os pais de Christian do lado de fora do restaurante.

Os rumores de romance entre Sam Smith e Christian Cowan começaram depois de os dois terem sido vistos juntos, o mês passado, em clima de cumplicidade.

