Sam Asghari está focado nos seus negócios e na sua carreira, após o anúncio da separação de Britney Spears e o início do processo de divórcio.

Fonte próxima do ator revelou à Us Weekly que o “Sam está focado em seguir em frente com a sua vida". "Embora partilhe muitas lembranças felizes com a Britney, está animado para ver o que vem por aí", afirmou, falando depois da vida profissional de Asghari.

"O Sam continua a trabalhar na sua marca de fitness, mas o seu foco principal é em seguir a carreira de ator. É aí que está a sua paixão e o que o faz mais feliz", acrescentou, contando ainda que o ator não tem falado com a ex-mulher desde que saiu de casa.

“Está a concentrar-se em si mesmo por enquanto e embora esteja aberto a ter uma relação amigável com a Britney, precisa de algum espaço por enquanto”.

