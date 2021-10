Afastada da carreira como apresentadora de televisão, Fátima Lopes continua ativa com outros projetos.

Ainda este sábado, a figura pública assinalou o primeiro Simply Flow - Encontro de Saúde e Bem-Estar, que realizou-se este sábado, 23 de outubro.

Leia Também: Fátima Lopes: "Chegou finalmente o dia. O sonho tornou-se realidade"

Um dia especial que voltou a estar em destaque na sua página de Instagram, este domingo, onde falou sobre a experiência que viveu.

"Obrigada. A primeira palavra que me ocorre - e a mais importante - é esta. Obrigada. O primeiro encontro do Simply Flow, que celebra os seus cinco anos, foi um encontro feito de amor, partilhas, crescimento e muita, muita alegria. Saímos todos de coração cheio, com a certeza de que valeu a pena e de que este é um de muitos encontros. Obrigada a Mação pela forma como nos acolheu, aos magníficos oradores e a todos os que vieram dos quatro cantos do país", disse.

Leia Também: Fátima Lopes volta a marcar presença em programa da SIC