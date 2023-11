Patrick Dempsey foi eleito pela revista People como o homem mais sexy do mundo de 2023, prémio que o ano passado foi entregue a Chris Evans.

Inevitavelmente conhecido pela prestação na série 'Anatomia de Grey', como um dos protagonistas, o ator, de 57 anos, não escondeu o entusiasmo em torno desta distinção. "Estou feliz que isto aconteça neste momento da minha vida", fez notar.

"É bom ter este reconhecimento e é óbvio que o meu ego sofre um pequeno impacto, mas isto dá-me a possibilidade de usá-lo como algo positivo", disse ainda o artista.

Patrick, nesta entrevista à People, revelou também qual foi a reação dos três filhos: "Eles riram-se muito e ficaram tipo 'vá lá, a sério, quem é?".

Já no próximo mês de dezembro, Patrick Dempsey estará no grande ecrã com o filme 'Ferrari', no qual irá interpretar o piloto italiano Piero Taruffi.

Veja abaixo a capa da mais recente edição da revista People, protagonizada por Patrick Dempsey.



© Divulgação - People

