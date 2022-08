O ator e fadista, eterna voz da personagem Vegeta do 'Dragon Ball', respondeu às perguntas do 'Quem Diria', do Fama ao Minuto.

1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois? O pintor italiano Caravaggio. Eu sou extremamente barroco em tudo na minha vida, gosto do excesso, da loucura total... Acho que ninguém pintava como o Caravaggio. Até porque queria mostrar uma das telas que tenho e que comprei em Florença, do Caravaggio, há muitos anos, quando eu era rico, e quem sabe ele me oferecesse mais uma. (risos) 2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria? A minha almofada, minha companheira inseparável. [Mas se pudesse levar alguém], pedi a Deus que me trouxesse de volta o meu cão e ia com ele sozinho para uma ilha deserta, sem dúvida alguma, não precisava de mais nada. Deu-me todo o amor, carinho, paixão, compreensão, amizade... tudo, tudo, que acho que só um animal sabe dar. 3. Qual o seu maior 'guilty pleasure'? Eu sou de dizer as verdades... Os meus charros. 4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau? Qualquer comida vegetariana. Há cinco anos, desde que tive o dito enfarte, adotei a comida vegetariana e cada vez me delicio mais. Ou, e misturando à comida vegetariana, alguma parte da comida japonesa. 5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo? A única pessoa que não queria, além da dimensão que ocupa, é o Pedro Guerra do Benfica. Ou então qualquer político porque não gosto de políticos, portugueses principalmente. 6. Qual a sua mania mais estranha? Querer ser artista num país que não gosta dos seus artistas. Usa-nos a maior parte das vezes. 7. A sua viagem de sonho, qual é? Por incrível que pareça, já conheço a maior parte do mundo, inclusive a Austrália, Brasil, China, Macau... Portanto, só me resta a América Latina. Gostava imenso de ir à Argentina ou ao México, toda essa zona que amo de paixão. 8. Qual o filme/ou música da sua vida? Tenho dois filmes da minha vida que é 'Feios, Porcos e Maus' e 'Uma História Simples'. Há um outro que se chama 'Baleias de Agosto' que também gosto imenso. 9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu? Tenho paixão pela decoração de interiores. É uma das coisas que gosto de fazer e já decorei várias casas de amigos. Uma vez até me tornei quase profissional disso, mas o teatro e o fado acabou por se sobrepor a tudo. 10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje? O cheiro da mãe. Ainda hoje sinto aquele cheirinho da mãe que, infelizmente, fiquei sem ela vai fazer dois anos. Mas é aquele cheirinho que nos dá o maior conforto do mundo. Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Quimbé Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram