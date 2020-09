Saiba 10 coisas num minuto sobre... Eduardo Madeira:

1 – Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Agora, a minha mulher, porque fazemos sete anos de casados e ela não me perdoava se eu convidasse outra pessoa.

2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Uma faca de mato, para cortar umas bananas...

3 – Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

Cheguei a uma idade que não tenho 'guilty pleasures', só tenho mesmo pleasures. Nada me envergonha, se eu gosto, gosto. Quero lá saber se criticam ou não.

4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Acho que é um bom sushi ou então a lasanha da minha mulher.

5 – Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

O Donald Trump. Acho que teria tendência para o despentear todo e depois ia parar a Guantánamo... ia por terrorismo capilar.

6 – Qual a sua mania mais estranha?

Durmo só de boxers, seja no verão, seja no inverno, e raramente me tapo. Não visto pijamas desde os sete anos.

7 – A sua viagem de sonho, qual é?

Atravessar a fronteira dos Estados Unidos até ao México e ir até à Patagónia, mas só com a mochila às costas. Mas não sei se conseguiria sobreviver...

8 – Qual o ano onde não queria voltar?

Há anos bons e outros menos bons, mas acho que faz tudo parte da vida. Não consigo escolher assim um ano.

9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Há uma coisa que não transpareço, mas sou uma pessoa de ação. Estou sempre envolvido em coisas que têm a ver com isso, ou ajudar a salvar pessoas ou animais.

10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Castanhas assadas. Outro cheiro é o do mar.