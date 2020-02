Sabrina Sato foi muito acarinhado no dia do seu aniversário, como a própria mostrou nas redes sociais. Ao longo do dia foram muitas as surpresas que recebeu, incluindo da equipa do seu programa, 'Domingo Show'.

Depois de ter apresentado mais uma emissão do formato, Sabrina foi surpreendida nos bastidores com um bolo de aniversário e todos cantaram-lhe os parabéns.

Momento que partilhou nas stories da sua conta do Instagram. Veja o vídeo na galeria.

