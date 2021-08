Ryan Reynolds não perde uma oportunidade de brincar com a mulher, Blake Lively, mesmo no dia do aniversário da atriz. Este ano, não foi diferente.

Esta semana, nas stories da sua conta de Instagram, o ator, de 44 anos, publicou um vídeo do TikTok no qual aparece a cantar com Mariah Carey o seu sucesso de 1995 - 'Fantasy', música que integra o seu novo filme, 'Free Guy'.

Ao partilhar este momento, Reynolds referiu: "A minha coisa favorita que aconteceu no dia 25 de agosto".

Ora, no dia 25 de agosto foi o aniversário da mulher.

Publicação feita por Ryan Reynolds© Instagram - Ryan Reynolds

Blake ainda não respondeu à brincadeira. Provavelmente, tal acontecerá a 26 de outubro, dia de aniversário de Reynolds

Recorde-se que as estrelas conheceram-se em 2010 quando contracenaram no filme 'Lanterna Verde'. Começaram a namorar esse ano e deram o nó em 2012. Em comum têm três filhos: James, de seis anos, Inez, de quatro e Betty, de 22 meses.

