Ryan Reynolds e Blake Lively foram vacinados contra a Covid-19, momento que ambos destacaram nas páginas oficiais no Instagram. Partilhas que foram feitas com o característico bom humor do casal.

O ator, por exemplo, não deixou de lado algumas das conspirações sobre o vírus. "Finalmente consegui o 5G", disse, na brincadeira.

Por sua vez, a atriz escreveu na legenda da fotografia que marca o dia em que foi vacinada: "Encontre alguém que olhe para ti como eu olho para a heróica enfermeira que me está a vacinar".

