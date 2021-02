A atriz cuidou do seu cabelo em casa com a ajuda do marido, Ryan Reynolds.

Em tempos de confinamento e na impossibilidade de ir a lugares como cabeleireiros, são muitas as pessoas que têm posto mãos à obra em casa e cuidado elas próprias dos seus cabelos. Foi o que aconteceu com Blake Lively. Na sua conta de Instagram, a atriz de Hollywood partilhou um vídeo no qual aparece a pintar o cabelo em casa e com a ajuda do marido, Ryan Reynolds. "O dia em que lixei o meu cabeleireiro", afirmou na legenda da publicação. O resultado acabou por surpreender pela positiva. Veja-o na publicação de seguida: