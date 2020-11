A lenda do futebol Ryan Giggs foi detido após suspeita de ter agredido a namorada, Kate Greville. De acordo com o The Sun, a polícia foi chamada à mansão do técnico e ex-futebolista, de mais de um milhão de euros, em Worsley, pouco depois das 22h de domingo.

Um porta-voz das autoridades de Greater Manchester disse: "A polícia foi chamada às 22h05 de domingo após relatos de distúrbios. Uma mulher na casa dos 30 anos sofreu ferimentos leves e não precisou de tratamento. Um homem de 46 anos foi detido por suspeita de agressão".

A polícia revelou ainda que o homem foi libertado sob fiança enquanto aguarda agora pela investigação.

O selecionador do País de Gales saiu da esquadra de Pendleton horas depois do interrogatório e foi levado num Mercedes preto.

