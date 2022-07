Ruth Marlene viveu esta quarta-feira, 13 de julho, momentos de aflição devido aos incêndios que deflagram no distrito de Setúbal - onde vive a cantora.

"Que Deus nos ajude, fogo aqui junto a minha casa", começou por lamentar a artista ao partilhar nas redes sociais imagens do fumo que se via no local.

"Tenho fagulhas no chão. Isto já está muito próximo de casa. Andam aqui a limpar, mas está a tornar-se muito grave. A piscina está completamente verde", lamentou ainda ao revelar vídeos e fotografias gravados do seu terraço.



© Reprodução Instagram/ Ruth Marlene



© Reprodução Instagram/ Ruth Marlene

