Kate Middleton continua no centro das atenções devido aos rumores que surgiram recentemente e que alegavam que o seu estado de saúde era preocupante. Entretanto, o palácio real falou e garantiu que a princesa "está bem".

E para que não restam dúvidas, numa rara declaração sobre a recuperação da mulher do príncipe William, um porta-voz disse: "Fomos muito claros desde o início que a princesa de Gales ficaria ausente até depois da Páscoa e o Palácio de Kensington só partilharia atualizações se houvesse algo significativo".

Além disso, frisou mais uma vez que Kate Middleton está "a ir bem", como relata a People.

De recordar que foi depois da ausência inesperada do príncipe William de um serviço religioso em homenagem a Constantino da Grécia, na terça-feira, que as preocupações com o bem-estar da princesa surgiram na Internet. Suspeitas que alimentaram a onda de teorias de conspiração, apesar de uma fonte do palácio ter realçado na terça-feira que Kate "continua bem" na sua recuperação de uma cirurgia abdominal.

