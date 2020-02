No ano em que completa 21 anos de carreira, Rui Xará volta aos espetáculos com um novo solo: 'Callback'.

Este é o terceiro solo do comediante e "pega nos assuntos que ao longo destes anos de carreira têm feito parte do imaginário" do mesmo, "agora vistos sob uma perspetiva mais madura, mas marcada pelos tempos controversos que vivemos".

Um espetáculo que vai levar a algumas salas do país, estando já marcado na sua agenda a presença no Salão Brazil (Coimbra), no dia 5 de março, Sá da Bandeira (Porto), no dia 7, São Jorge (Lisboa), no dia 13, Club de Vila Real, no dia 21, e na Casa da Cultura (Paredes), no dia 3 de abril.

Mas as novidades não ficam por aqui. O humorista está a preparar um novo roast, pelo quinto ano consecutivo, marcado para o dia 17 de abril, no teatro Sá da Bandeira, no Porto. Desta vez o homenageado será Manuel Serrão.

