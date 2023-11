Precisamente um mês após a morte do irmão, Rui Vitória quebrou o silêncio e manifestou-se em público, através de uma publicação que fez no Instagram.

De luto, o treinador português começou por dizer: "Faz hoje [21 de novembro] um mês que partiste. Só agora estou pronto para dizer alguma coisa. Partiste e perdi o que me restava das minhas raízes. Mas as pessoas só morrem quando não são lembradas. E tu, Vítor, estarás sempre no meio de nós".

"Fica em paz, que tudo farei para que os nossos filhos tenham os valores que os nossos queridos pais tão bem nos passaram. Estamos sempre juntos. Olhem por nós", completou.

Após a partilha, Rui Vitória recebeu várias mensagens de apoio na caixa de comentários.

