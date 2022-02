Rui Unas revelou esta terça-feira que está infetado com Covid-19 e, por isso, está em isolamento.

Neste dias, quem tem cuidado do ator é a mulher, Hanna Ibarra, e na manhã desta quarta-feira até teve direito a pequeno-almoço na cama.

"Eu a afastar o bicho", começou por escrever num primeiro vídeo onde aparece a abanar as mãos enquanto está na cama. "Pequeno-almoço de hotel. Que lordice", acrescentou depois.

Também o filho mais novo do ator teve direito a pequeno-almoço no quarto. Veja tudo no vídeo da galeria.

