Rui Unas fez uso da sua página de Instagram para partilhar com os seguidores uma curiosidade.

O ator encontra-se a ler o livro 'Para que serve a filosofia? Um Manifesto', de Mary Midgley, e contou que esta é uma das suas grandes áreas de interesse.

"Curioso como uma disciplina que me era completamente indiferente na escola tornou-se o tema que mais me interessa (e me salva)", confessou nas suas redes sociais esta quinta-feira.

Terá sido um facto surpreendente para os internautas?

