Rui Unas é o protagonista do videocast 'É Preciso Ter Lata' desta semana. Nesta ocasião, um dos fãs do radialista questionou quem é que menos tinha gostado de entrevistar no seu podcast - 'Maluco Beleza'.

"Foi difícil entrevistar a Júlia Pinheiro, porque eu estava muito nervoso, e na altura era minha patroa", começa por dizer.

"Fiz uma pergunta que me correu mal, se bem que não houve intuito nenhum em haver ali constrangimento, foi na altura em que o Rui Pêgo tinha assumido a sua homossexualidade e eu perguntei à Júlia se ela tinha ali alguma coisa a dizer sobre isso.

Ela reagiu de uma forma muito agressiva. Não queria de forma alguma explorar dramas ou escândalos. Mas logo aí foi o mote para o tom, ela estava na defensiva e eu também e a coisa que não correu bem, não por causa da Júlia, mas por causa da pergunta que eu não deveria ter colocado", assume.

