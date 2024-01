Rui Porto Nunes está novamente apaixonado e já não esconde a relação. Aliás, o ator começou o ano com uma publicação no Instagram onde mostra duas fotografias com a companheira, Maria Inês Vilhena.

As duas fotografias - captadas em Salvador, Bahia, no Brasil - chegam ao lado de um excerto do tema 'The Scientist', dos Coldplay.

Sobre a companheira de Rui Porto Nunes, Maria Inês Vilhena destaca na sua página de Instagram que é realizadora na RTP.