Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estiveram juntos este fim de semana no monte que têm no Alentejo, depois de terem passado a semana longe um do outro.

Nas redes sociais, o casal partilhou um vídeo que a princípio parecia descontraído, mas que acabou por se tornar desconfortável para Manuel Luís Goucha, após o marido fazer novamente comentários sobre Cristina Ferreira.

Quando falavam sobre férias e o apresentador da TVI referia que iria tirar a última semana de agosto, Rui Oliveira comentou a ida de Cristina para os Estados Unidos, onde se encontra atualmente.

"Tu não consegues competir com a rainha - que eu digo a rainha das apresentadoras - porque ela apanhou quatro voos e um helicóptero. E tu não vais, tu só vais num", afirmou Rui, um comentário que pareceu deixar Goucha desconfortável e que gerou críticas por parte dos internautas.

Mais tarde, o apresentador das tardes da TVI partilhou uma foto com o marido, assinalando o final de domingo. "Fim de tarde! Amanhã estarei de regresso e o artista da noite, Rui Oliveira, também", escreveu, tendo o apresentador da CMTV recebido várias críticas na caixa de comentários.

"Até amanhã no Goucha. Quanto ao artista, que deixe de falar mal dos outros"; "adoro o Goucha, mas o marido... tenha juízo, Rui, dizer mal de quem nunca lhe fez mal é muito mau"; "artista de dizer mal de todos" e "adoro ver e ouvir o Goucha, é um Sr., mas peço imensa desculpa, o seu esposo nem de perto nem de longe" são apenas alguns dos comentários menos positivos deixados na publicação.

