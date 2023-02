Rui Oliveira quebrou o silêncio e falou sobre variados aspetos da sua vida, desde a zanga que teve com a TVI, passando pelo seu papel enquanto marido de Manuel Luís Goucha até ao seu novo desafio profissional como apresentador de televisão na CMTV.

"Nunca tive esse interesse, nunca fui pedir nada a ninguém ao contrário do que as pessoas muitas vezes dizem que é a cunha, o tacho, o não sei quem... Não. Nunca fui pedir nada a ninguém. Chego à televisão porque sempre me solicitam para estar presente", começa por dizer, calando desta forma as 'más línguas' que o acusam de chegar ao pequena ecrã por ser 'marido de'.

Entretanto, revela pormenores do convite da CMTV: "Sabem que fui desafiado há pouco tempo para coapresentar um programa na CMTV. Fui convidado pelo Carlos Rodrigues, o diretor e pela Maya, a apresentar um programa à noite. E eu disse: 'se as pessoas têm interesse em mim é porque veem alguma coisa'. A primeira resposta não foi muito boa, não estava para aí virado, mas depois fiquei uma semana a pensar. Afinal vou aceitar, porque isto pode ser um curso. Ao final de um tempo fico à vontade para dizer que não quero ou a outra parte dizer que não está interessada".

