Além da carinhosa mensagem que recebeu da madrasta Rita Ferro Rodrigues, Miguel também foi presenteado com uma ternurenta publicação do pai, Rúben Vieira, no Instagram.

O filho mais velho do assistente de produção e apresentador do 'Somos Portugal', da TVI, completa 18 anos, data que foi destacada na rede social.

"Eu era um 'puto' e tu a realização de um sonho… Hoje, ao fim de 18 anos, sou um pai a explodir de orgulho pelo homem em que te tornaste. Para ti?? Quero tudo o que te fizer feliz, e não é pedir muito", começou por escrever o papá 'babado'.

"Ainda não acredito que já cresceste e já és maior de idade. Para mim serás sempre o feijão verde que pousou nos meus braços todo muito enrugado que só dava vontade de apertar… Podia estar aqui a escrever até não mais parar, mas não vale a pena… O amor de um pai não se explica nem se escreve... sente-se. Parabéns pelos teus 18 anos, meu filhão da minha vida", completou.

