Depois da TVI ter comunicado o fim da dupla Ruben Rua e Helena Coelho no programa 'VidaVida', o apresentador quebrou o silêncio na sua página de Instagram.

"Na minha vida junho sempre foi sinónimo de mudança e este ano esta continua a chegar com toda a força e em todos os campos. Ao longo destes 35 anos entre curvas e retas o caminho tem sido difícil mas muito bonito… O que me tem chegado é melhor do que tudo o que tem partido e, por isso, o crescimento e evolução são assinaláveis", começou por dizer Ruben Rua.

"Depois de dois anos a apresentar o 'VivaVida', o formato ganha a partir do próximo mês uma nova configuração, desta vez sem apresentadores. A toda a equipa agradeço tudo o que vivemos e partilhamos durante este período", acrescentou, deixando depois uma mensagem a Helena Coelho.

"Envio um beijo proporcional à paciência que teve comigo", escreveu. "À direção da TVI que em mim fortalece a aposta, demonstro a minha lealdade e gratidão, prometendo muito trabalhar para continuar a merecer a confiança", continuou.

De recordar que Ruben Rua continua a entrar em casa dos portugueses através do pequeno ecrã com o programa 'Em Família'. "Obrigado a todos", rematou.

