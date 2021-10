Recentemente, Rúben Pacheco Correia viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida. O escritor teve a oportunidade de conhecer o Papa Francisco durante uma conferência previamente marcada em Roma, Itália, e foi precisamente sobre o encontro de que falou numa conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

"Fui a Itália para isso. Levei-lhe dois presentes: o meu último livro sobre a gastronomia dos Açores e um quadro do João Murillo, a retratar a paixão de Nossa Senhora de Fátima que foi recebido no dia 13 de outubro, no dia do Milagre do Sol, muito simbólico para nós portugueses", relata.

"Aquilo que mais tocou o Papa Francisco foi o livro. Ao começar a ver as receitas e os pratos, disse-me: 'vou-te revelar aqui uma confidência, desde pequeno, um dos maiores pecados da minha vida é o pecado da gula'. E eu disse 'eu também, obviamente', mas ele disse que estava absolvido até ao resto da vida", completou, entre risos.

