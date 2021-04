Rúben Pacheco Correia esteve novamente no programa de Cristina Ferreira, 'Cristina ComVida', na tarde desta terça-feira, para fazer uma quiche de atum. No entanto, a refeição acabou por não ser feita, tudo por causa de um imprevisto.

Depois de preparada, quando estava pronta para cozer no forno, a quiche caiu ao chão.

"Coloquei a quiche no forno, lembrei-me que me tinha esquecido de colocar o queijo ralado por cima, e quando fui tirar a quiche [caiu tudo ao chão]", contou Rúben Pacheco Correia.

Na página de Instagram do programa da TVI foi publicada uma fotografia que mostra a quiche no chão. Uma partilha onde é ainda destacada a receita do prato de Rúben Pacheco Correia. Veja abaixo:

Leia Também: Cristina Ferreira e Diana Chaves usam calças iguais no mesmo dia