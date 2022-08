Rúben Dias não passou despercebido às lentes dos paparazzi mais atentos e foi 'apanhado' com uma mulher 'misteriosa' num barco.

As imagens chegam depois de a imprensa ter noticiado, no ano passado, o fim da relação do jogador com April Ivy.

De acordo com o The Sun, Rúben Dias estava a desfrutar de bons momentos com a referida mulher em Formentera, e até chegaram a ser fotografados num momento em que se beijaram.

Veja na publicação abaixo:

Leia Também: Kanye West tem um novo amor? Rapper aparece com mulher misteriosa