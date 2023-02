A RTP1 anunciou nas últimas horas o nome do famoso que irá no próximo domingo juntar-se ao leque de jurados do programa 'Dança Comigo'.

"Este domingo, o Fernando Mendes junta-se ao painel de jurados do 'Dança Comigo'", fez saber o canal.

O apresentador de 'O Preço Certo' junta-se aos jurados fixos, Filipe La Féria, Noua e Sónia Araújo. A apresentar estará, como até aqui, Sílvia Alberto.