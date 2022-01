Depois de Inês Lopes Gonçalves anunciar a saída do '5 Para a Meia Noite' em dezembro, deixando em aberto quem a iria suceder, a RTP revelou esta segunda-feira que o programa está de regresso às noites de quinta-feira com um novo rosto.

Miguel Rocha é o novo apresentador e vai estrear a nova temporada já esta quinta-feira, 5 de janeiro.

"O 5 Para a Meia-Noite está de regresso à RTP com Miguel Rocha. E fica desde já a promessa de irreverência, surpresas e, claro, mais barba. Com Miguel Rocha está garantida a desordem na casa", escreveu a estação na legenda do vídeo promocional.

