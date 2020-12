São muitas as figuras públicas que por vezes se deparam com falsas páginas de Instagram criadas com o seu nome, mas que não são geridas por elas próprias. Nuno Markl foi novamente vítima de roubo de identidade, como fez saber na sua página oficial de Instagram.

"Malta, fico muito honrado e feliz por apreciarem o meu trabalho e este Instagram, mas agradeço deveras que não criem clones dele ou de mim, OK?", começou por escrever, esta segunda-feira.

"Só há um Instagram nunomarkl gerido por mim, e é este. E só há um nunomarkl, que sou eu. Em caso de dúvida, sou o único nunomarkl que tem a estrelinha azul com o visto no perfil. Tudo o resto que apareça são cópias", acrescentou de seguida.

