Rosinha acabou por ficar em lágrimas quando Tânia Ribas de Oliveira perguntou à cantora qual tinha sido o "melhor elogio" que já tinha ouvido.

"Obrigada por me fazer sorrir", começou por partilhar, relatando depois uma emotiva história.

"Vou dizer porquê. Uma senhora com oxigénio e com auxílios para se sentir melhor a nível de saúde, disse-me: [...] 'Já é a terceira vez que me é detetado cancro, e este é mais agressivo que todos os outros. Regra geral, passo os meus dias na cama, com dores, sem conseguir ouvir nada nem ninguém e quando a Rosinha vai à televisão, faz-me rir tanto. Quando quero rir, quando estou assim muito aflita e penso que alguém me pode ajudar, ouço a Rosinha'", contou.

"Foi o melhor que já me disseram. E quando dizem 'obrigada por existires'", acrescentou a cantora, muito emocionada. Veja esta partilha no vídeo que está na publicação abaixo.

