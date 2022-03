Com a chegada da primavera, as novas coleções enchem-se de peças cheias de cores vibrantes e, este ano, não há como evitar o rosa, a 'cor do momento'.

A tendência espelhou-se também na passadeira vermelha dos Óscares, que aconteceu esta segunda-feira em Los Angeles, onde várias personalidades escolheram esta cor para os seus modelitos.

Espreite na galeria.

