Cristiano Ronaldo não é apenas um campeão dentro de campo, o jogador português soma e segue no que respeita à sua popularidade entre os fãs e esta quinta-feira atingiu mais um feito impactante nas redes sociais.

CR7 tornou-se a pessoa mais seguida de sempre na rede social Instagram ao atingir 300 milhões de seguidores.

O craque é a pessoa com mais fãs na rede social e o segundo perfil com mais pessoas que o seguem, estando apenas em desvantagem em relação à conta oficial do próprio Instagram - com quase 400 milhões de fãs.

Ariana Grande, que foi durante muito tempo a personalidade mais seguida da rede social, está agora atrás de Cristiano Ronaldo. A cantora tem 244 milhões de fãs na sua conta oficial.

O aumento do número de seguidores no Instagram de CR7 acontece na semana em que este deu que falar por ter escondido uma garrafa de Coca-Cola numa conferência de imprensa do Euro 2020, onde no primeiro jogo da Seleção Nacional se destacou por ter marcado dois dos três golos que deram a vitória a Portugal diante da Hungria.

