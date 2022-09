A imprensa espanhola notou o facto de Iker Casillas ter começado a seguir Shakira no Instagram e este gesto motivou, rapidamente, rumores de que existiria um novo romance entre ambos.

Nas stories do Instagram, o ex-jogador partilhou as várias notícias sobre o tema, mas antes atirou as seguintes frases: "Iker seguiu a Shakira no Instagram. Isso significa que estão juntos!".

Desta forma, Casillas mostrou a sua indignação com os rumores que o ligam à ex-companheira de Piqué, jogador que defrontou por diversas ocasiões quando os dois representavam os maiores clubes espanhóis, Real Madrid e Barcelona.

Recorde que Shakira e Piqué anunciaram recentemente a separação, isto depois de 12 anos juntos. Também Casillas se encontra divorciado, depois de terminada a relação com Sara Carbonero.

Percorra a galeria para ver as várias stories partilhadas por Casillas no Instagram.