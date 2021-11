A relação de Leonardo DiCaprio com Camila Morrone está bem e recomenda-se. O ator, de 47 anos, e a modelo, com quem namora desde 2017, estão "felizes e descontraídos".

"A relação deles é realmente sólida, e está tudo ótimo com o Leo e a Cami. O Leo mostra-se mais afetuoso com a Cami quando saem. Parecem muito felizes e descontraídos juntos", revelou uma fonte ao E!.

O ator e a manequim têm procurado manter o seu romance longe dos olhares públicos, no entanto, tal não significa que não passem tempo juntos, pelo contrário.

No ano passado, uma outra fonte revelou que a estrela de 'Once Upon a Time in Hollywood' chegou a passar 24 horas com a companheira.

