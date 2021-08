Roger Waters prepara-se para subir novamente ao altar, e este será o quinto casamento do artista. De acordo com as informações obtidas pelo Page Six, o músico, de 77 anos, está noivo.

Uma fonte contou que, na semana passada, Roger estava a apresentar a companheira a um amigo quando a chamou de sua "noiva". A fonte acrescentou que a noiva do artista é a mesma pessoa que o acompanhou na passadeira vermelha do festival de cinema de Veneza em 2019.

Uma informação que chega depois de Roger Waters se ter separado da quarta esposa, Laurie Durning, em 2015. O ex-casal tinha dado o nó em 2012, depois de terem morado juntos durante 10 anos.

Recorde-se que o músico dos Pink Floyd também já esteve casado com Judith Trim, com Lady Carolyne Christie e com a atriz Pricilla Phillips de 'Frankie and Johnny'.

Leia Também: Paris Hilton planeia usar dez looks no dia do casamento