Rodrigo Paganelli usou esta quinta-feira, dia 27, as suas redes sociais para dedicar à irmã mais velha, Raquel Gomes Da Costa, uma enternecedora declaração de amor.

"Muitos parabéns a esta linda mulher que andou comigo ao colo quando era bebé, que me trocou as fraldas, que me levava às cavalitas quando voltávamos da praia porque eu estava cansado e que sempre acreditou no meu trabalho e na minha carreira", começa por escrever na publicação.

Mais do que felicitar a irmã pelo seu aniversário, Rodrigo quis neste dia presenteá-la com esta mensagem onde lhe dedica a sua carreira e sucesso.

"Há 22 anos atrás fizeste questão de me inscrever numa agência porque achaste piada ao meu à vontade no programa 'Saídos da Casca'. Hoje estou aqui, sou o que sou, graças a essa tua decisão! Obrigado, mana", afirma um dos protagonistas de 'Festa é Festa'.

"Amo-te do coração! Que sejas sempre feliz e solar! E que venham muitos almoços na praia, churrascos em Pedras e caracóis no Cercal", termina.

