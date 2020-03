Sem dúvida que uma das figuras que mais tem chamado a atenção nos últimos tempos tem sido Rodrigo Guedes de Carvalho. São muitos aqueles que têm elogiado o trabalho do pivot da SIC no que ao coronavírus diz respeito. Aliás, até mesmo o primeiro-ministro, António Costa, não deixou de enaltecer o seu trabalho.

Contudo, nem toda a gente concorda com esta perspetiva, como tal, o jornalista decidiu fazer um esclarecimento na sua página de Facebook.

"ISTO NÃO É SOBRE MIM. Com o futebol parado e os partidos calados, meia Internet escolheu-me para andar à pancada. Os que estão muito irritados comigo acusam-me, no essencial, de querer protagonismo", começa por dizer.

"Repito: eu, que estou à frente de uma câmara a ritmo diário há mais de 30 anos, quero... protagonismo. Não sei que responda a isto", lamenta.

"Depois, sou acusado de 'dar conselhos', e não tenho nada que os dar, tenho é de 'ler as notícias'. Não vou responder letra por letra, porque demoraria e, sobretudo, não é tempo disso. Reforço apenas que o jornalismo que estudei e que trago na consciência não se adequa, de facto, a modelos de robô ou papagaio. Defendo que o jornalismo pode e deve, quando se aproxima da nossa aldeia um cão perigoso, colocar um aviso. Servir a comunidade. Se calhar estou fora de moda. Por esta altura, quero só pensar em ir trabalhar todos os dias, com saudades dos meus filhos com quem combinei não me visitarem. Farei o meu papel. Não percam tempo comigo, isto não é sobre mim. É sobre a transformação da nossa vida. Quem não percebe isto, não percebe nada", conclui.

[Publicação feita pelo jornalista da SIC]© Facebook/Rodrigo Guedes de Carvalho

