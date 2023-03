Rod Stewart teve de cancelar o concerto que tinha marcado com Cyndi Lauper e Jon Stevens na Austrália devido a uma "infeção viral", avança a imprensa internacional.

"Estou muito triste em anunciar que vou desapontar os meus fãs que compraram bilhetes para o A Day On The Green", começou por informar o músico num comunicado no Instagram.

"Esta manhã fui avisado que tinha uma infeção viral e que a minha garganta estava demasiado irritada para eu cantar. Sou apenas uma pessoa e às vezes fico doente como qualquer um", nota.

"A minha maior alegria é atuar para vocês, por isso estou a fazer tudo o que posso para superar e regressar a palco", completa.

Desde logo, os fãs desejaram-lhe rápidas melhoras.

