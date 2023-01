Portugal acordou com a contratação de Roberto Martínez para o cargo de selecionador nacional. No entanto, a pergunta que agora se impõe é: quem é, afinal, o nosso novo treinador?

Roberto Martínez nasceu em Balaguer, na Catalunha, a 13 de julho de 1973. Tem 49 anos, é do signo caranguejo e antes de se tornar treinador foi jogador de futebol.

Dentro das quatro linhas, o então ponta de lança representou, entre outros clubes, o Zaragoça e o Wigan. Como técnico, comandou o Swansea, o Wigan e o Everton antes de ter sido, durante pouco mais de seis anos, o selecionador da Bélgica.

Curiosamente, embora seja espanhol, a carreira de Roberto Martínez enquanto treinador ainda não passou passou pelo seu país. Ainda assim, conta o La Vanguardia, tenta matar saudades de Espanha regularmente e, para ajudar, encomenda frequentemente o seu presunto preferido da região de Jabugo, em Huelva.

Para além do futebol, Roberto sempre adorou a indústria do calçado e prova disso mesmo foi a sua vontade de abrir uma sapataria, tal como fez o seu pai. Calzados Roberto é o nome da marca da família, gerida por Antonieta e Robert, os pais do treinador.

E sim, percebeu bem: pai e filho têm o mesmo nome. O novo técnico da equipa das quinas, contudo, foi sempre chamado pelo nome Roberto em casa, de modo a ser distinguido do progenitor.

O novo selecionador nacional é casado com a escocesa Beth Thompson desde 2009, relação da qual já nasceram as meninas Luella, de nove anos, e Saffiana, de três. O casal conheceu-se na Escócia, em 2002, altura em que Roberto Martínez jogava pelo Motherwell.

A imprensa espanhola garante que os dois continuam muito apaixonados e que a cumplicidade entre eles é notória nos eventos públicos em que participam.

