Roberto Carlos, de 81 anos, irritou-se com a postura de um fã durante um espetáculo recente no Rio de Janeiro e acabou por, em cima do palco e enquanto cantava um dos seus temas mais populares, mandar a pessoa calar a pessoa em questão.

O cantor dava voz ao clássico 'Como é Grande o Meu Amor por Você', uma música romântica, quando o ruído que se fazia ouvir o levou a dizer diretamente para um fã: "Cala a boca, cala a boca".

O momento foi registado em vídeo e em poucas horas chegou à rede social TikTok, o que levou os representantes do artista a explicarem o sucedido em declarações à imprensa.

Roberto Carlos canta habitualmente em penúltimo o tema 'Como é Grande o Meu Amor por Você', seguindo-se depois a canção 'Jesus Cristo' - estando neste último momento incluída a distribuição de rosas pelo público. Porém, neste espetáculo, o alinhamento foi alterado e entre 'Como é Grande o Meu Amor por Você' e 'Jesus Cristo' foi acrescentado o tema 'Cavalgada'.

"As fãs já sabem o número de músicas que o Roberto canta e, por essa contagem, achavam que estava na hora das rosas. Então, um grupo de 60 pessoas levantou-se e foi para a frente, o que levou quem estava mais atrás a fazer o mesmo. Só que ele começou a cantar 'Cavalgada', que é uma música delicada, romântica, suave. Os fãs estavam a atrapalhá-lo muito", começaram por explicar os representantes do músico.

"O Roberto é muito perfeccionista, essa pessoa que ele mandou calar já estava a falar descontroladamente durante 'Cavalgada', quando chegou 'Como é Grande o Meu Amor por Você' teve de pedir-lhe para ficar quieto. É muito raro ele cantar 'Cavalgada', é um privilégio 'ouvir ao vivo e a cores'", completaram.

