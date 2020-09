Foi no passado mês de junho, há três meses, que morreu a atriz Maria José, mãe da também atriz Rita Ribeiro. Uma data que a filha fez questão de assinalar no Instagram, onde recordou com saudade a progenitora.

De coração apertado, Rita Ribeiro publicou uma fotografia em que aparece ao lado da mãe e escreveu: "Três Meses! Sempre no meu [coração]".

Uma partilha que rapidamente captou a atenção dos seguidores, que fizeram questão de deixar uma 'palavra' de conforto à atriz.

