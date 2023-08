Já foram várias as caras conhecidas que foram vítimas de roubo de identidade para publicidade enganosa, e agora é Rita Ribeiro a lesada.

Na sua página de Instagram, a atriz deixou uma mensagem a alertar os fãs.

"O meu bom nome e imagem, estão a ser utilizados de forma abusiva para fazer publicidade enganosa a um produto que não conheço e muito menos uso", começou por dizer.

"Obrigada a todos os meus seguidores que me alertaram com as suas questões para esta situação fraudulenta, que desconhecia por completo, e que como se impõe, irei tomar as medidas legais que se entendam por adequadas", escreveu, por fim.

