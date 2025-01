João Baião começou a emissão do 'Casa Feliz' desta segunda-feira de forma mais séria.

O apresentador quis lançar "um aviso" a quem o segue nas redes sociais.

"Continuam a existir pessoas prejudicadas e penalizadas com o uso abusivo do meu nome nas redes sociais a pedir dinheiro. Atenção, eu já disse isto uma vez e volto a dizer: eu não ando a pedir dinheiro nas redes sociais nem cá fora! Tenham cuidado, eu utilizo as redes sociais por questões profissionais, para comunicar e para entretenimento puro. [...] Se receberem mensagens de perfis com o meu nome, a pedir dinheiro ou com conversas estranhas não respondam, bloqueiem e denunciem [...] Fica aqui este aviso, este alerta", revelou o colega de Diana Chaves.

Leia Também: João Baião: passeio e (fé) entre amigos e colegas