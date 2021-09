Rita Pereira acompanhou Gonçalo Peixoto à Semana da Moda de Milão, onde o designer abraçou a oportunidade de apresentar uma das suas coleções.

Na companhia ainda da digital influencer Mariana Machado, a atriz brilhou na cidade italiana com as criações do jovem portuense e foi com orgulho que destacou várias imagens nas redes sociais.

A estrela da TVI, de 39 anos, arrasou com um conjunto com padrão vichy em branco e verde. Ora veja.

