Rita Pereira é uma das primeiras confirmações do 'Em Família' do próximo sábado, dia 25 de maio. A atriz vai participar no programa da TVI e aceitou participar na rubrica 'Entrevista Que Ninguém Quer Dar', conhecida pelas perguntas incómodas dos apresentadores.

"Rita Pereira, sem filtros, responde a tudo", pode ler-se na partilha feita pelo canal nas redes sociais.

Vale lembrar que a próxima emissão do 'Em Família' será apresentada excecionalmente por Fernanda Serrano e Ruben Rua, dada a ausência de Maria Cerqueira Gomes.