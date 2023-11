A atriz faz parte do elenco do remake da história, numa parceria com a HBO.

Há semanas, Rita Pereira mudou-se temporariamente para o Rio de Janeiro, Brasil, para realizar o sonho de uma vida: integrar um projeto de ficção internacional. A atriz, de 41 anos, faz parte do elenco de 'Dona Beja', no âmbito de um remake da novela feita pela HBO. "Um behind the scenes [bastidores em português] da 'Siá Boa' em 'Dona Beja'", escreve na legenda da publicação. "Quem anda por aqui e se lembra quando esta novela passou em Portugal?!", questiona ainda aos seguidores. Ora veja: