Foi em 'Morangos com Açúcar', da TVI, que Rita Pereira começou a dar cartas no mundo da representação e se tornou conhecida do grande público. Agora, 17 anos depois de dar vida à personagem que mudou para sempre a sua vida, a atriz decidiu adotar um visual muito perecido ao que usava na época a sua Soraia.

"Vocês escolheram, eu concordei e txarammmm NEW LOOK. P.S.- não cortava franja há 17 anos, só para saberem", revelou a estrela da TVI, ao mostrar nas suas redes sociais o resultado final desta incrível mudança de visual.

Recorde-se que a segunda temporada de 'Morangos Com Açúcar', na qual Rita Pereira participou, teve início há precisamente 17 anos.

Eis o vídeo abaixo:

Leia Também: Rita Pereira na praia com o filho mas com "distanciamento social total"