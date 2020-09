Ainda de férias em Ibiza, Espanha, na companhia do namorado, Guillaume Lalung, a propósito do seu aniversário de relacionamento, Rita Pereira encontrou um 'cãopanheiro' muito especial neste destino.

Por isso, assim que este veio ter com ela, a atriz não perdeu a oportunidade de tirar várias fotografias com o cão, as quais publicou posteriormente na sua conta de Instagram.

"Quando este 'cãozarrão' apareceu na praia sabia que eu tinha ganho o dia. Esperei 2 horas até ir ter com ele, não queria incomodar a dona. Mas ele veio ter comigo!!! Ehehheheh!!! Felicidade máxima. Claro que o enchi de mimos. Peluche mais fofo da vida. E pronto, férias completas, não me faltou 'nadica'", afirmou na legenda da publicação.

Ora veja!

Leia Também: Rita Pereira volta a destacar-se com dança sensual. Namorado mostra vídeo