Rita Pereira é apenas uma das milhares de mães que por estes dias serão surpreendidas com as prendas feitas pelos filhos pequenos nas escolas e creches na sequência do Dia da Mãe, que se celebra a 5 de maio.

A atriz, nas stories do Instagram, partilhou uma fotografia do momento em que recebeu de Lonô um saco de pano pintado pelo menino, surpresa que a deixou emocionada.

"Dia da Mãe na escola e eu a tentar não chorar com um saquinho pintado pelo Lonô", escreveu ainda Rita, como poderá ver mais abaixo.

Vale lembrar que Lonô é fruto da relação amorosa que Rita Pereira mantém com Guillaume Lalung.

© Instagram/Rita Pereira

