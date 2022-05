Três meses depois de celebrar 40 anos, Rita Pereira reuniu os amigos numa festa que assinalou a chegada aos 'entas'.

O evento aconteceu esta sexta-feira, 13 de maio, no Clássico Beach Bar by Olivier, na Costa da Caparica, e contou com a presença de várias caras conhecidas.

Cristina Ferreira, Fernanda Serrano, Inês Herédia, Sara Barradas, Joana Seixas e Filipe Vargas foram alguns dos convidados.

A festa, vale notar, foi inspirada nos ambientes tropicais e os convidados vestiram-se a rigor, como poderá ver na galeria.

